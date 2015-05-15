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Dünya
Deutsche Welle

Meclis’e siber saldırı

Alman Federal Meclisi’ne kimliği bilinmeyen bilgisayar korsanları tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

15 Mayıs 2015 20:57


Alman Federal Meclisi'nden yapılan açıklamada kimliği bilinmeyen kişilerin meclisin iç veri ağına saldırdıkları bildirildi. Meclis sözcüsü Ernst Hebeker Federal Meclis ve Federal Enformasyon Teknolojileri Güvenlik Dairesi ‘nden (BSI) uzmanların konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Açıklamada olayla ilgili başka ayrıntıya yer verilmedi.

Alman Der Spiegel dergisinin bu konudaki haberi böylece doğrulanmış oldu. Der Spiegel'in internet sitesinde yayınlanan haberde meclisteki IT uzmanlarının, dışarıdan iç veri şebekesine girme teşebbüslerini birkaç gün önce fark ettikleri, neredeyse eş zamanlı olarak iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı uzmanlarının da bu girişimleri fark edip Meclis İdaresi'ni uyardıkları kaydedilmişti.

Ocak ayı başında da Başbakanlık ve Federal Meclis'in internet siteleri ağır bir hacker saldırısına uğrayarak saatlerce erişime kapatılmıştı. Saldırıyı Ukrayna'dan Rusya yanlısı hacker grubu CyberBerkut üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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