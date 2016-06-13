Meclis başkanından sömürgecilik açıklaması



Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, Almanya'nın eski Güneybatı Afrika'daki sömürgecilik yıllarında işlediği suçlarla yeteri kadar ilgilenilmediğini söyledi. Lammert ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, “Almanya'nın bu konuyu açıkça dile getirmemiş olmasını üzücü ve son günlerdeki gelişmelerin ışığında da utandırıcı buluyorum”, dedi. 1904 yılında bugünkü Namibya'da yerlilerin ayaklanması Alman sömürge kuvvetleri tarafından kanla bastırılmış ve en az 60 bin Herero ile 10 bin Nama öldürülmüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alman Meclisinin Ermeni kararını eleştirirken Alman tarihinin bu yönüne işaret etmiş ve o tarihte işlenen suçlardan ötürü Alman milletvekillerinin Osmanlı dönemindeki Ermeni tehcirini soykırım olarak nitelendirmeye hakları olmadığını söylemişti.

Meclis Başkanı Lammert Almanya ve Namibya'nın 1904 olaylarını çoktan birlikte ele almaya başladıklarını ve yakında bir sonuca varılacağı umudunda olduğunu, söyledi. Lammert Almanya meclisinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

1884 – 1915 yılları arasında imparatorluk Almanya'sının sömürgesi olan Güneybatı Afrika'da Hererolar yılında ayaklanmış, Alman generali Lothar von Trotha da bu kabilenin imha edilmesini emretmişti. Meclis Başkanı Lammert 1904'te işlenen suçları 2015 yılında soykırım olarak nitelendirmişti.