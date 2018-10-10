MDOB'dan çocuk oyununa prömiyer

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) – MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2018- 2019 sezonunun ilk çocuk müzikali olan \'Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı’yı gerçekleştirdiği prömiyerle çocukları buluşturdu.

MDOB, oyunu Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde minik seyircilerine sahneledi. Metin ve müzikleri Kenan Korbek tarafından yazılan \'Kitap Kurdu ile Can Haylazlara Karşı\' çocuk müzikalinin rejisörlüğünü Süleyman Tekin, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları yapıyor. Müzikalin dekor ve kostüm tasarımı Hatice Kaptı, ışık tasarımı Barış Arslan ve koreografisi ise Tolga Ergen tarafından gerçekleştiriliyor.

Eserde başlıca rolleri ise, Dağhan Ergün, Mustafa Özer, Yusuf Ziya Büyükaslan, Pınar Duygu Çınar, Başak Yıldız, Orhan Güllüler, Ercüment Şirin, Burcu Özdoğan, Serin Saybaşılı, Beste Berk, Ayşegül Devrim Dinçer, Özlem Pamuk ve Melahat Yavuz paylaşıyor.

Kitap okumaktan hoşlanan, ders çalışmaktan zevk alan çocukların zihinlerinde yaşayan Kitap Kurdu’nu konu alan eserin diğer temsilleri 31 Ekim 2018 Çarşamba günü 10.30 ve 14.00\' da sahnelenecek.



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