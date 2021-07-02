Mbwana Samatta'ya Fransa'dan talip çıktı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ayrılması beklenen Mbwana Samatta'ya Ligue 1 ekibi Lens talip oldu.

Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta'nın Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda yer alması beklenmiyordu.

MSV Foot'ta yer alan habere göre forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu iddia edildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis istediği de yazıldı. Tanzanyalı forvet, 27 Süper Lig maçında yalnızca 5 kez fileleri havalandırmıştı.