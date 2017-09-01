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Mbappe resmen PSG'de

Futbol tarihin en pahalı ikinci oyuncusu oldu İSTANBUL-(DHA) Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Monaco'nun genç forveti Kylian Mbappe'yi transfer ettiklerini açıkladı

01 Eylül 2017 00:30

Futbol tarihin en pahalı ikinci oyuncusu oldu

İSTANBUL-(DHA) Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Monaco\'nun genç forveti Kylian Mbappe\'yi transfer ettiklerini açıkladı.
Paris Saint-Germain, 222 milyon Euroluk Neymar transferinin ardından bir süper yıldızı daha kadrosuna kattı. Geçen sezon Monaco\'da kısa süre içerisinde attığı goller ve gösterdiği performansla dikkatleri çeken genç yıldız Kylian Mbappe\'yi de kadrosuna kattı.
PSG\'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Mbappe satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildiği açıklansa da Fransız ve İngiliz basını PSG\'nin direk satın almaktansa satın alma opsiyonlu kiralama yolunu kullanmasının sebebinin olası bir UEFA Finansal Fair Play cezasından kurtulmak olduğununu iddia ettiler.180 milyon Euro karşılığında PSG forması giyecek olan Mbappe, futbol tarihin en pahalı ikinci oyuncusu oldu.
Geçen sezon Monaco forması ile 44 maça çıkan 1998 doğumlu Mbappe, 26 gol atıp 14 de asist yapmıştı. Beşiktaş\'ın da Şampiyonlar Ligi grup sürecindeki rakiplerinden olan Monaco, son olarak hücum hattını Lazio\'dan Keita Balde ve Inter\'den Stafan Jovetic ile takviye etmişti.

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