Mbamba ve Abdülkerim Denizlispor'da

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezonda şampiyonluk iddiasıyla kadro kurmaya çalışan Denizlispor, Ankaragücü\'nden Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba ve son olarak Girusunspor\'da oynayan Konyasporlu stoper Abdülkerim Bardakçı\'yla sözleşme imzaladı.

Ülkemizde 2008 yılından bu yana 10 sezondur Adanaspor, Konyaspor ve Boluspor gibi kulüplerde forma giyen 29 yaşındaki Mbamba, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza attı. Mbamba, geçen sezon Ankaragücü kadrosunda Süper Lig\'e çıkmanın sevincini yaşarken, Konyaspor\'da oynadığı dönemde ise Türkiye Kupası\'nı kaldırdı. Yeşil-siyahlılar, Adana Demirspor ve Samsunspor\'da da oynayan 23 yaşındaki Abdülkerim\'i ise 1 yıllığına kiraladı. İki futbolcu da takımın Afyonkarahisar kampına katılacak.

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