Mazepin'e yeni şasi; babası cebinden ödedi

Nikita Mazepin'in babası ve aynı zamanda Haas Formula 1 takımının sponsoru olan Dimitry Mazepin, oğlunun aracına yeni bir şasi aldığını açıkladı.

Formula 1'de Haas takımının pilotluğunu yapan Nikita Mazepin, takım arkadaşı Mick Schumacher'e göre daha farklı ve ağır bir şasiye sahip bir araçta olduğu için memnuniyetsizliğini dile getiriyordu.

Katar Grand Prix'sinin antrenman turlarında şasisine zarar verdiği için eski ve daha ağır bir şasiye geçen Mazepin bu konuyu tekrar dile getirirken olaya babası el attı. Diğer sürücü Schumacher'in yeni şasiye geçmesine rağmen oğlunun eski yapıda kaldığını tespit eden Rus milyarder Dimity Mazepin, "Yeni bir şasiye ihtiyacımızın olduğunu fark ettik ve cebimden parasını vererek yeni bir şasi yaptırdım. Herkes eşit koşullarda yarışmalı." dedi.

Nikita Mazepin'in yarıştığı Haas takımının ana sponsoru Uralkali şirketi ve bu şirketin sahibi de baba Dimitry Mazepin.