May'e Brexit sürecinde bir darbe daha

İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundaki oylamasına günler kala, İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentodan bir darbe aldı.

Avam Kamarası’nda çarşamba günü yapılan oylamada, 15 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek Brexit anlaşması oylamasında olumsuz sonuç çıkması halinde alternatif bir planın açıklanması için Başbakan May'e sunulan sürenin üç oturum gününe indirilmesine karar verildi. Bu karardan önce May’ın Brexit anlaşmasına alternatif bir plan sunması için 21 oturum günü bulunuyordu. Karar, Avam Kamarası'nda 297 oya karşılık 308 oyla kabul edildi.

Bu oylamaya, Brexit anlaşmasının 15 Ocak'taki oylamada kabul edilmemesi ihtimali üzerinde duran ve ondan sonraki belirsizlik sürecinin uzaması halinde İngiltere'nin 29 Mart’ta hiçbir anlaşma olmadan AB’den ayrılmasından endişe duyan May'ın kendi Muhafazakâr Partisi öncülük etti.

Vergi yetkisine de ret

Bu karar, May’ın Brexit süreciyle ilgili Salı günü aldığı bir başka ret sonucundan sonra geldi. Salı günkü oylamada milletvekilleri, İngiltere'nin AB’den bir anlaşma olmadan ayrılması halinde hükümete bazı alanlarda vergi düzenleme yetkisi verilmesi talebini reddetti.

Çarşamba günkü oylamadan önce konuşan Başbakan May, “Bir anlaşma olmadan AB’den ayrılmayı engelleyebilmenin tek yolu, anlaşma lehinde oy kullanmak” dedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan May’ın sözcüsü ise, 15 Ocak'taki oylamadan olumsuz bir sonuç çıkması halinde hükümetin bu duruma “hızlı bir şekilde tepki vereceğini” ve ondan sonraki süreçte nasıl ilerleneceği konusunda kesinlik sağlanacağını belirtti.

Başbakan May, Brexit anlaşmasının parlamentoda büyük bir farkla reddedileceği kaygısıyla, Aralık ayında yapılması beklenen oylamayı ertelemek zorunda kalmıştı.

Mevcut koşullarda İngiltere'nin AB üyeliğinin 29 Mart'ta sonlanması planlanıyor. Avam Kamarası’nda yapılacak Brexit oylamasında AB'den çıkış anlaşmasının yasal çerçevesinin onaylanması durumunda Londra yönetiminin bunu uygulamak için 100 günden az bir sürenin kalacağı anlamına geliyor.

15 Ocak'taki oylamada Brexit anlaşması reddedilirse, ikinci bir referandum yapılması fikri tartışılıyor ancak ikinci bir referandum fikrine karşı çıkan May, AB'den ayrılma tarihi olan 29 Mart'a kadar böyle bir referandumun yapılamayacağını savunuyor.