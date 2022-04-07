Max Payne 'remake' geliyor

2000'li yılların efsane oyunları arasında yer alan Max Payne'nin remake'i yapılıyor. Rockstar Games'in açıklamasına göre bu versiyonda da Remedy'nin imzası olacak.

Oyun şirketi Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser, Max Payne 1 ve 2'nin birleştirilerek tek oyun olarak yeniden yapılacağını söyledi.

Oyunun yaratıcısı Remedy şirketinin yürüteceği projenin şu anda konsept geliştirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Oyunun ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Rockstar Games Max Payne 1 ve 2'nin yeniden yapılması için gereken bütçeyi sağlayacak.

Remedy Games geçen yıl da Alan Wake'in remastered versiyonunu yayınlamıştı.

Max Payne'nin yeni uyarlaması PC, PlayStation 5 ve XBox için üretilecek.

Remake nedir?

Bir video oyunu yeniden çevrimi, genellikle bir oyunu daha yeni donanımlar için güncellenmiş grafiklerle ve çağdaş izleyiciler için oynanışla modernleştirmek amacıyla, önceki bir başlıktan yakından uyarlanmış bir video oyunudur.