Max Kruse yeniden milli takımda

Almanya A Milli Futbol Takımı, Tokyo 2020'de mücadele edecek aday kadroyu açıkladı. Eski Fenerbahçeli Max Kruse listede yer aldı.
Almanya, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek kadroyu videoyla açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse de listede yer aldı.
Teknik direktör Stefan Kuntz kadroda Florian Müller, Svend Brodersen, Luca Plogmann, Jordan Torunarigha, David Raum, Benjamin Henrichs, Amos Pieper, Felix Jduokhai, Josha Vagnoman, Maximilian Arnold, Anton Stach, Niklas Dorsch, İsmail Jakobs, Arne Maier, Anton Stach, Max Kruse, Euard Löwen, Marco Richter, Cedric Teuchert'e yer verdi.
23 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlarda Almanya, D Grubu'nda Brezilya, Suudi Arabistan ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak.