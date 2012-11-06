Mavi Marmara davası başladı

Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıya ilişkin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, İstihbarat Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sanıklara gönderilen tebligatların ulaşmadığı bildirildi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan “ Mavi Marmara ” gemisine Akdeniz 'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi'nin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi 'nce büyük salonda yapılan duruşmaya sanıklar Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Eliezer Alfred Marom, Amos Yadlin ve Avishay Levi katılmadı.

Bazı mağdur ve müştekiler ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca mahkemenin ara kararı doğrultusunda Arapça, İngilizce ve İbranice tercüman da duruşmada hazır edildi.

Duruşmada, sanıkları İstanbul Barosu tarafından atanan avukat temsil ediyor.

Mahkeme Başkanı Ümit Kaptan, sanıklara gönderilen tebligatın ulaşmadığını bildirdi.

Salon kapasitesinin az olması nedeniyle duruşmayı sınırlı sayıda basın mensubu ve yurt dışından gelen avukatlar ile gemiye katılan aktivistler izliyor.

Duruşmada hazır olmadıkları için sanıkların kimlik tespitleri alınamazken, mağdurların kimlik tespitinin yapılmasına başlandı.

Bu arada duruşma nedeniyle adliyenin içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alındı. Salona, sadece ana bloktan giriş sağlanabiliyor. Salona geçiş yapılan diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, asansörlerin de bu katta durması engelleniyor.

Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek” suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile “mala zarar vermeye azmettirmek”, “yağma suçuna azmettirmek”, “eziyet suçuna azmettirmek”, “haberleşmenin engellenmesine azmettirmek”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna azmettirmek”, “yaralama suçuna azmettirmek” ve “silahla yaralama suçuna azmettirmek” suçlarından toplam 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'İsrail yargılanıyor' balonu

Davaya destek için yüzlerce kişi Çağlayan meydanında toplandı. Destek için gelen erkekler dev Türk bayrağı açarken, kadınlar ise dev Filistin bayrağı açtı. Grup sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Bir vatandaş ise plastik kelepçe ile ellerini kelepçeleyerek davaya destek verdi. Neden böyle bir eylem yaptığı sorulan vatandaş Mehmet Vural, “Biz Gazze’ye uygulanan ambargo kalkmadığı sürece bu kelepçe ile gezeceğiz" dedi. Ayrıca büyük bir balon yükseltildi. Üzerinde ‘İsrail Yargılanıyor’ yazan balonda Mavi Marmara gemisinin resmi yer aldı. Destek için gelen grup ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı ve adliyenin karşısında meydanın duvarına saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını astı.

İHH Başkanı Yıldırım'dan açıklama

Gruba destek için İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım da meydana geldi. Yıldırım, yaptı açıklamada, “Bu dava büyük uğraşlar sonucu açıldı çünkü İsrail hiçbir şekilde yargılanamayacağını söylüyor. Buna kendisi de inandı. İsrail’in zulmüne karşı konulamaz anlayışı vardı. Mavi Marmara ile insanlık için gittik" dedi. İsrail’in bu yargılamayı tiyatro gibi gördüğünü ifade eden Yıldırım, “Madem bu mahkeme tiyatro niçin Mavi Marmara’da katliam yapan diğer askerlerin ismini açıklamıyorsunuz? Bu mahkemeden korkmuyorsanız yiğitçe çıkın deyin ki, Mavi Marmara’da Furkan Doğan’ı katleden biziz.Yarın bu Genelkurmay Başkanları ve kuvvet komutanları yurtdışına çıkamayacak. Hiç merak etmeyin. Gemiye saldıran bütün askerleri tek tek tespit edeceğiz. Hepsi ceza alacak" diye konuştu.

'Kırmızı bülten çıksın'

Dava, başlangıçta 'imkânsız bir yargılama' olacağının sinyallerini veriyor. Çünkü Savcı Mehmet Akif Ekinci, İsrail tarafından soruları karşılıksız bırakıldığı için şüphelilere ulaşamamıştı. Dolayısıyla iddianame, kimlikleri saptanıp ifadeleri alınmaksızın hazırlandı. 7.sul gereği alınan kararlar, 9 Kasım'a kadar devam edecek yargılamayı 'gerçekçi' kılmaya yetmiyor. Mavi Marmara'nın yolcularından, Mazlum-Der aktivisti Özlem Şahin Ermiş'in avukatı Müşir Deliduman, kırmızı bülten kararı alınması gerektiğini ifade ediyor. Sanıkların yakalanmasını "Sürpriz olur" diye yorumlayan Deliduman, yasalara göre, ifadesi alınmamış şüpheliler hakkında mahkûmiyet kararı da verilemeyeceğini kaydediyor.

Deliduman, ilk etapta, şüphelilerin uluslararası planda yargılamadan haberdar edilmesi anlamına gelen, yeşil bülten talebinde bulunabileceklerini vurguluyor. Özlem Şahin Ermiş ise bu davanın Türkiye devleti için sınav niteliğinde olduğunu düşünüyor: "İsrail aleyhine bir karar çıkarsa, kararın işletilip işletilmeyeceğini, Türkiye'nin yaptırım sahibi bir ülke olup olmadığını göreceğiz."





