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Mavi Marmara davası başlıyor

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adalet Sarayı'ndaki büyük salonda görülecek duruşma, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak

04 Kasım 2012 16:51

Gazze'ye insani yardım taşıyan ''Mavi Marmara'' gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Ashknazi Levi dahil 4 kişinin yargılanmasına 6 Kasım'da başlanacak.

Gazze'ye insani yardım taşıyan ''Mavi Marmara'' gemisine yönelik İsrail askerlerince Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin, olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi'nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 6 Kasım Salı günü yapılacak. 
 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan 144 sayfalık iddianamede, İsrail askerlerinin saldırısında 9 kişinin yaşımını yitirdiği, 50'den fazla kişinin de yaralandığı hatırlatılıyor.  
 
Gemideki 490 kişinin müşteki mağdur olduğu ifade edilen iddianamede, gemide bulunan AA muhabiri Yücel Velioğlu ve foto muhabiri Erhan Sevenler ile diğer basın mensupları da müşteki ve mağdur olarak yer alıyor.  
 
 

Ceza İstemleri

 
 
İddianamede, olay tarihinde İsrail Genelkurmay Başkanı olan Rau Aluf Gabiel Ashknazi, Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, Hava Kuvvetleri Komutanı Avishay Levi hakkında ''Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmek''ten 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''mala zarar vermeye azmettirmek'', ''yağma suçuna azmettirmek'', ''eziyet suçuna azmettirmek'', ''haberleşmenin engellenmesine azmettirmek'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna azmettirmek'', ''yaralama suçuna azmettirmek'' ve ''silahla yaralama suçuna azmettirmek'' suçlarından toplam 18 bin 32'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
7-8-9 Kasım'da da sürecek duruşmayı, Türkiye ve diğer ülkelerden birçok insan hakları gözlemcisi, sivil toplum kuruluşları ile yerli-yabancı medya mensuplarının izlemesi bekleniyor. 
 

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