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Kültür-Sanat

Mavi Bisiklet Fransa'da

Mavi Bisiklet Antalya Film Festivali'nden ödüllerle dönmüştü

03 Ocak 2017 01:32

Uluslararası Cine Junior Film Festivali’nde gösterimler Val-de-Marne’deki sinema salonlarında ve kütüphanelerde yapılacak.  Fransa’nın geleneksel sinema festivallerinden olan Uluslararası Cine Junior Film Festivali bu yıl 27.kez düzenlenecek. Mavi Bisiklet daha önce Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Senaryo’ ödüllerini almıştı.

 

Filmin konusu

 

Ali, annesi ve kız kardeşi ile birlikte yaşayan, boş zamanlarında bir lastikçide çalışan 13 yaşında bir çocuktur. Lastikçiden kazandığı parasını evin ihtiyaçları için annesine vermektedir. Bahşiş olarak aldığı küçük bir miktarı ise mavi bir bisiklet alabilmek için biriktirmektedir. Platonik aşkı Elif ise okul başkanıdır. Kahya Salim de kasabaya gelen torunu Hasan’ı okula kaydettirir. Kısa bir süre sonra okul müdürü Elif’in yerine okul başkanlığını Hasan’a verir. Elif’e haksızlık yapıldığını düşünen Ali, arkadaşı Yusuf’un da yardımıyla büyük bir kampanya başlatır ve mavi bisiklet almak için biriktirdiği tüm parayı bu yolda harcamaya karar verir.

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