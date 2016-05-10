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Deutsche Welle

Mats Hummels Bayern Münih’te

Borussia Dortmund’un milli savunmacısı Mats Hummels gelecek sezondan itibaren Bayern Münih’in başarısı için ter dökecek. Çiçeği burnunda şampiyon Portekiz’den bir başka genç yeteneği daha kadrosuna kattı.

10 Mayıs 2016 19:30


Borussia Dortmund, başarılı savunmacısı Mats Hummels'i ezeli rakibi Bayern Münih'e kaptırdı. Bayern Münih kulübünden yapılan açıklamada milli oyuncuyla beş yıllık anlaşmaya varıldığı ve 30 Haziran 2021'ye kadar geçerli sözleşmeye imza atacağı açıklandı. Borussia Dortmund kulübü de Hummels'in gelecek sezondan itibaren Bayern Münih'e transfer olduğunu doğruladı. Basında çıkan haberlere göre Bayern Münih'te yetişen 27 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli olarak 35 ila 40 milyon euro arasında bir rakam ödenecek.

Borussia Dortmund ile 2017'ye kadar sözleşmesi olan Hummels, Bayern Münih'e gitmek istediğini açıklamıştı. Kendisi için kolay bir karar olmadığını belirten Mats Hummels “Bu yaz memleketim Münih'e dönmeden önce şu anki kulübümle bir büyük hedefimiz var. O da Almanya Kupası'nı Dortmund'a getirmek” diye konuştu. Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 21 Mayıs'ta Berlin'deki maçta Almanya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

“Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri”

“Mats Hummels uzun ve yoğun bir düşünme döneminin ardından yetiştiği kulüp olan Bayern Münih'e dönmeye karar verdi” diyen Borussia Dortmund kulübü başkanı Hans-Joachim Watzke sözlerini “Bize her zaman doğru ve açık davrandığını vurgulamak istiyorum” diye sürdürdü. Bayern Münih kulübü başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise Hummels ile ilgili olarak “Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Kalitemize kalite katacaktır” ifadesini kullandı.

Mats Hummels, 2013'te Mario Götze ve 2014'te Robert Lewandowski'den sonra Borussia Dortmund'tan şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih'e giden 3. futbolcu oldu.

Renato Sanches de Bayen Münih'te

Bundesliga şampiyonluğunu bu hafta sonu garantileyen Bavyera ekibi transfere de hızlı girdi. Kırmızı-beyazlılar Portekiz'in Benfica kulübünden orta saha oyuncusu Renato Sanches ‘i de 35 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 18 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın en önemli genç yetenekleri arasında gösteriliyor. Sanches 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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