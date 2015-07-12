Mastürbasyonun faydaları

Kadın mastürbasyonu pek çok insan için hâlâ bir tabu teşkil ediyor ancak düzenli olarak mastürbasyon yapmak hem ruh hem de beden sağlığı açısından büyük bir önem taşıyor.

İşte punda.com’un derlemesiyle kadın mastürbasyonunun faydaları:

Stresi azaltır

Kadınların mastürbasyon yapmasının en önemli yararı mastürbasyonun stres ve gerilimden kurtulmaya yardımcı olması.

Kendinize ayıracağınız ve başka hiç kimsenin dahil olmasına ihtiyaç duymayacağız birkaç dakikayla, üzerinizdeki baskıdan arınmanız mümkün. Bunu sadece size özel bir zaman olarak da görebilirsiniz.

Cinsel ilişkiden alacağınız zevki artırır

Kadınların mastürbasyon yapması aynı zamanda egzersiz görevi de görebilir. Orgazmın plato aşamasında kan basıncınız artar ve buna bağlı olarak da kalp atışlarınız ve solunumunuz hızlanır. Bu durum sadece cinsel ilişkiden daha çok zevk almanıza değil, vajinal kaslarınızın güçlenmesine de yardımcı olur.

Uykunuzu düzenler

Mastürbasyonun kadınlar için sağlıklı olmasının bir başka sebebi uyumanıza yardımcı olması. Hormon salınımıyla deşarj olmanızı sağladığı için uykusuzlukla doğal yollardan mücadele eder. Orgazma ulaşma beklentisi dopamin salgılanmasını sağlar ve orgazmın ardından rahatlamanızı sağlayan oksitosin hormonu ve yatışmanızı sağlayacak endorfin hormonu salgılanır. Böylece rahat bir şekilde kendinizi uykuya bırakabilirsiniz.

Servikal sağlık için gereklidir

Erkeklerin düzenli mastürbasyon yapmasının prostat kanseri riskini azalttığını çoğumuz biliriz. Aynı şekilde kadınların mastürbasyon yapması ile servikal sağlıkları arasında bağ olduğu maalesef pek bilinmiyor. Kadınların orgazm sırasında rahim ağızları açılır ve “tenting” olarak bilinen kas fonksiyonları gerinir ve yoğunluk ile asitliği artıran servikal mukus ile dolar. Bu asidik yapı yararlı bakterilerin artmasını ve rahim ağzından vajinaya hareket etmesini sağlar. Ayrıca enfeksiyona neden olan zararlı bakteri ve organizmaların da atılmasına yardımcı olur.

Genetik hastalıkları önler

Kadınların düzenli mastürbasyon yapmasının yararlarıyla ilgili yapılan araştırmaların çoğunluğu, düzenli mastürbasyonun kalp sağlığına ve diyabete iyi geldiğini gösteriyor. Daha çok ve düzenli orgazm olan kadınlar kalp hastalıklarına karşı daha dirençli olurken özellik Tip‐ 2 diyabete karşı da daha az risk taşıyorlar.

Farkındalık kazandırır

Mastürbasyon yapmanın ruhani faydalarından biri de kişisel aydınlanma yaşamanıza yardımcı olması. Küçük bir adım olsa da kendi kendinizi hem duygusal hem de cinsel anlamda sevmeyi ve tatmin etmeyi öğrenmeniz, kişisel farkındalık kazanmanızı sağlayacak yolun başlangıcı olabilir.

Regl sancılarına iyi gelir

Pek çok kadın her ay çektiği regl sancılarından ve kramplarından kurtulmak için çeşitli yöntemleri deniyor. Yapılan araştırmalar düzenli mastürbasyon yapmanın regl döneminde çektiğimiz kramplara da iyi geldiğini gösteriyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder

Eğer daha önce idrar yolu enfeksiyonu yaşadıysanız ne kadar ağrılı ve rahatsız edici olduğunu biliyorsunuzdur. Tekrar yaşanmaması için cinsel ilişki sonrasında tuvalete gitmek ve yaban mersini suyu içmek dışında düzenli mastürbasyon da yardımcı olabilir. Rahim ağzından bakterilerin atılmasını sağlayan mastürbasyon, idrar yolu enfeksiyonu kapma ihtimalinizi de düşürecektir.

Seks yaşamınızı daha iyi hale getirir

Mükemmelliği ancak pratik yaparak elde edebilirsiniz. Düzenli mastürbasyon yapmak, cinsel ilişki sırasında her zaman mümkün olmayan orgazma ulaşmanızı daha kolay bir hale getirir. Bazen kadınlar için cinsel ilişki sırasında kendini bırakıp rahatlamak oldukça zor olabilir, ki bu, orgazm olmanın önündeki en büyük engellerden biridir ve düzenli pratikle çözülebilir.