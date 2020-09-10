MasterChef'te haftanın eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, yeni eleme adayları çıkardı. Böylelikle haftanın eleme adaylarının tamamı belli oldu.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, kırmızı takıma karşı kıyasıya mücadele etti ancak başarılı olamadı.

Takım oyununu kaybeden mavi takım, eleme adayı olmamak için bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Şeflerin istediği dana fileto yemeğini en iyi yaparak dokunulmaz olan isim Emir oldu. Emir, eleme adayı olarak Ebru'yu söyledi. Böylece MasterChef'te 3. eleme adayı Ebru oldu.

Eleme adayları

Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçti.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece haftanın eleme adayları Esra, Ayyüce, Duygu ve Furkan oldu.