'Masallarda Amasya Projesi' tanıtıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- TÜRKİYE\'de ilk olduğu belirtilen \'Masallarda Amasya Projesi\' kapsamında ilkokul 2\'nci ve 3\'üncü sınıf öğrencileri için masal kitabı hazırlandı. Kitabın, engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi için DVD\'ye aktarılarak tüm okullarda dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Amasya Valiliği Dış ilişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ortağı olduğu \'Masallarda Amasya Projesi\' kapsamında, ilkokul 2\'nci ve 3\'üncü sınıf öğrencileri için hazırlanan masal kitabının tanıtımı yapıldı. Her yaştan bireyin de keyifle okuyabileceği 6\'sı ilçeleri, 2\'si de kent merkezini konu alan 8 masal kitabının tanıtım programına, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi için masal kitabının seslendirilerek DVD\'ye aktarılacağı ve kentteki tüm okullarda dağıtımının yapılacağı duyuruldu.

Proje tanıtımında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, \"Dijitalleşen çağımızda çocuklarımızın ilgi ve gelişim özelliklerine uygun olması, Amasya\'mızın tanıtımı ve tarihi, kültürel özelliklerini ön plana çıkarması, yetersizlik yaşayan dezavantajlı bireylerimiz için destekleyici bir materyal oluşu ve özellikle de Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi\'nde hedeflediği özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesini artıracak dijital içerik geliştirilmesi bunlara örnek verilebilir\" dedi.

Vali Osman Varol da, projeyle eğitim alanında ciddi bir boşluğun doldurulduğuna dikkat çekerek, \"Öncelikle, bu proje eğitim alanında ciddi bir boşluğu dolduruyor, diye düşünüyoruz. Eğer gelecekte dünyada söz sahibi millet olarak evlatlarımızı, torunlarımızı refah içerisinde yaşatacak bir ülke oluşturmak istiyorsak, eğitimin mutlaka en küçük bir boşluğa, gevşemeye fırsat verilmemesi gerekir\" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında çocuk korusunun müzik dinletisi ile program sürdü. Projede aktif görev alan kişilere Vali Osman Varol, belge ve plaket takdim etti.



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