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Spor

Martin Odegaard Arsenal'de

27 Ocak 2021 14:36

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Real Madrid forması giyen Martin Odegaard'ı kadrosuna kattı.

Mesut Özil ile yollarını ayıran Londra ekibi, bir süredir Real Madrid'in genç oyuncusu ile ilgileniyordu. Arsenal, Odegaard'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada teknik direktör Arteta, transferle alakalı şunları söyledi:

“Martin'in sezon sonuna kadar bize gelmesi harika. Elbette hepimizin çok iyi tanıdığı bir oyuncu ve hala genç olmasına rağmen bir süredir en üst seviyede oynuyor. Martin bize kaliteli hücum seçenekleri sağlayacak ve onu bu dönemki planlarımıza entegre etmekten heyecan duyuyoruz."

 

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