Mars’ta büyük buluşma

ABD Uzak ve Havacılık Dairesi NASA'ya göre, Sliding Spring adı verilen kuyruklu yıldız, Kızıl

Gezegen'in yaklaşık 140 bin kilometre uzağından

geçecek.

Saatte 202 bin 767 kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızın

gezegenin yakınından geçeceği ve

gezegene çarpma ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.

Milyon yılda bir görülen uzaydaki randevu, Mars yörüngesinde bulunan uzay araçları tarafından

izlenecek.

NASA'nın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rus Uzay Ajansı ve Hindistan Uzay Ajansı'nın da

Mars yörüngesinde uzay araçları bulunuyor.