Mars’ta büyük buluşma

ABD Uzak ve Havacılık Dairesi NASA'ya göre, Sliding Spring adı verilen kuyruklu yıldız, Kızıl
Gezegen'in yaklaşık 140 bin kilometre uzağından
geçecek.
Saatte 202 bin 767 kilometre hızla hareket eden kuyruklu yıldızın
gezegenin yakınından geçeceği ve
gezegene çarpma ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.
Milyon yılda bir görülen uzaydaki randevu, Mars yörüngesinde bulunan uzay araçları tarafından
izlenecek.
NASA'nın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rus Uzay Ajansı ve Hindistan Uzay Ajansı'nın da
Mars yörüngesinde uzay araçları bulunuyor.