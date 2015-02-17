Mars'a tek yön bilet



Hollanda'da bulunan Mars One Vakfı'nın 2024 yılında Mars'a göndereceği yerleşimciler belli olmaya başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 125 ile artı 35 derece arasında değiştiği, saatteki hızı 400 kilometreyi bulan fırtınaların estiği gezegene yerleşmek için 200 binden fazla kişi müracaat etmişti. Aşamalarla elenen adayların sayısı bir önceki aşamada 6 bin 600'e, son aşamada ise 100'e indirildi. İlk yüze girenler arasında Avustralya'da yaşayan 41 yaşındaki Alman Gunnar Prehl de bulunuyor.

Mars One Vakfı 24 ila 40 arasında yerleşimciyi Mars'a göndermeyi planlıyor. Dört kişilik ilk grup 9 yıl sonra büyük seyahate çıkacak. Her iki yılda bir dörder kişilik grup yollanacak. Dönüş ise şimdilik planlanmadı. Mars'tan dönüş yolculuğunun hem çok pahalı hem de teknik açıdan güç olacağı açıklandı. Yolcuların bir daha dönmemek üzere çıktıkları bu yolcuğun sonunda Mars'a yerleşmeleri ve burada yeni bir yaşam kurmaları amaçlanıyor. Seçilen yerleşimciler sonbahardan itibaren sekiz yıl sürecek bir eğitime başlayacak. Ardından da dokuz ay sürmesi planlanan yolculuğa uğurlanacak.

Uzmanlar temkinli

Ancak uzmanlar Mars'a seyahate eleştirel bakıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Direktörü Thomas Reiter, projeyi etik açıdan sakıncalı bulduğunu belirterek, teknik açıdan da sorunların olduğuna dikkati çekti. Özellikle yolculuk boyunca maruz kalınacak kozmik ışınların sağlık açısından tehlike oluşturacağı ifade ediliyor.

Eski astronotlardan Ernst Messerschmied, "İntihar komandosu" olarak tanımladığı Mars yolculuğunu tehlikeli olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

İlk 100'e kalan Alman aday Gunnar Prehl ise tehlikeleri önemsemiyor. Kız arkadaşını dünyada bırakacağı için üzüldüğünü söyleyen Prehl, "Ancak dünyada yaptığımız hataları orada tekrarlamayacağız" diye konuşuyor.

TV'den naklen yayın

Mars seyahati bilim dünyasında olduğu kadar medya çevrelerinde de heyecan yaratıyor. Çünkü yolculuk hazırlık aşamasından itibaren TV'de canlı yayınlanacak. Uzay mekiğinin kalkışı ve inişi de aynı şekilde canlı yayında tüm dünyada gösterilecek. Hatta hazırlık aşamasında seyirciler hangi ekibin ilk gideceğine de karar verecek. Böylece yolculuğun 6 milyar euroyu bulan masrafı bu yolla karşılanacak. Ayrıca sponsorlar da olacak.