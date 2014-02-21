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Yaşam
Deutsche Welle

'Mars'a gitmeyin' fetvası

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayınlanan bir fetvada Müslümanların Mars’a yapılacak tek yönlü seyahate katılmaları yasaklandı.

21 Şubat 2014 13:05


Abu Dabi'deki İslam İşleri ve Aydınlanma Genel İdaresi tarafından yayınlanan fetvada, bu tarz bir yolculuğun yaşam için büyük bir tehlike içerdiği ve İslam adına onaylanamayacağı belirtildi.

Khaleej Times adlı gazetede yayınlanan haberde, fetvanın “Mars'a giden bir insanın orada hayatta kalamama olasılığının bulunduğunu“ içerdiğini yazdı.

Fetvada, hayatını bu tarz bir oyun içine sokanların ahirette intihar edenlerle benzer bir şekilde cezalandırılacağı kaydedildi. Fetvayı yayınlayan kurulun başkanı Profesör Faruk Hamada, hayatı tüm tehlikelerden korumanın tüm dinler tarafından kabul edildiğini söyledi. Hamada, Nisa Suresi'nin “Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir” şeklindeki 29'uncu ayetine atıfta bulundu.

Fetvanın yayınlanmasının gerekçesi, Hollandalı bir firmanın "Mars One" adlı proje kapsamında 2023 yılına kadar tek yönlü Mars uçuşlarını başlatmak istemesi. Khaleej Times, dünyada misyon için yapılan binlerce başvuru arasında 500 kadar Suudi vatandaşı ve diğer Arap ülkelerinden insanların da olduğunu yazdı.

Öte yandan fetvada ayrıca, insanın başka gezegenlerde de Allah'ın son yargısından kaçamayacağı belirtilerek, “Tek bir atom parçası bile yaratıcı olarak Allah'ın kudreti dışında değildir“ denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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