Mars yolculuğuna ilk adım



Orion, yaklaşık 5 bin 800 kilometre irtifaya çıkacak. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) bulunduğu yüksekliğin tam 15 katı. Kapsül, bu rekor irtifada Dünya çevresinde iki tur atacak. 4,5 saat sürecek uçuşun ardından Kaliforniya Eyaleti açıklarında, Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

Uzay kapsülünün atmosfere yeniden girişi sırasında en ciddi dayanıklılık testinden geçmesi bekleniyor. Saatte 32 bin kilometre hıza ulaşacak kapsülün yüzey ısısı 2 bin 200 dereceyi bulacak. Isı kalkanlarının yanı sıra Delta füzesinden ayrılma anı ve paraşütle iniş, uçuşun kritik anları arasında bulunuyor.

Mars yolculuğunun ilk halkası

Ekibin hazır olduğunu söyleyen NASA yetkilisi Mike Sarafin, "Uzay mekiği programına son verilmesinden bu yana bu kadar heyecanlanmamıştık. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz" dedi. NASA yöneticisi William Hill, Orion'u "bu yılki en büyük projemiz" sözleriyle niteledi. Hill, "ABD uzaycılığı 40 yıl önceki Ay misyonları gibi sınav veriyor. Bu, Mars yolculuğumuzun ilk halkasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Uzay mekiği programına maliyetinden dolayı son veren ABD, ISS'e astronot transferinde Rusya'nın Soyuz araçlarından yararlanıyor. ISS'e malzeme ve yük taşıma işini ise Orbital Sciences ve SpaceX gibi özel şirketlerin geliştirdiği araçlar üstleniyor.

İlk insanlı deneme 2021'de

8,6 ton ağırlığındaki Orion'un insansız uçuşlarının başarılı olması halinde sıra insanlı denemelere gelecek. İlk insanlı uçuşun 2021 yılında yapılması öngörülüyor. Altı astronot taşıması için tasarlanan Orion'un 2030'lu yıllarda yapılacak Mars yolculuğunda kullanılması planlanıyor.

Uzmanlar, Orion programını yüksek maliyetinden ötürü eleştiriyor. ABD merkezli danışmanlık şirketi Teal Group'un uzaycılık uzmanı Marco Caceres, "2011'de 18 milyar dolar olan maliyet 22 milyar dolara tırmandı. NASA'nın asteroid ve Mars misyonları için henüz somut bir plan geliştirmediği düşünüldüğünde bu abartılı bir rakam" dedi.