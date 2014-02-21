Mars One: Lütfen Mars'a gitmek haram fetvasını geri çekin

Abu Dhabi'deki İslam İşleri ve Aydınlanma Genel İdaresi (GAIAE) bir fetva yayınlamış, bu tarz bir yolculuğun yaşam için büyük bir tehlike içerdiği ve İslam adına onaylanamayacağı belirtilmişti. Mars’ta insan kolonisi kurma amacını taşıyan Mars One projesinin Hollanda ’daki merkezinden cevap geldi.

Şirketin açıklamasında “Mars One görevi siyasi ya da dini çıkar gözetmez. Ancak umuyoruz ki, dini ya da milliyeti ne olursa olsun dünyadaki herkes, Mars’a gitme onuruna erişebilir” deniliyor. Ardından da Kuran’ın 30. Ayet 22. Suresi olan “Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır” bölümüne yer verildi.

Açıklamanın devamında, 1325 ve 1355 yılları arasında binlerce kilometrelik seyahatler yapan Faslı gezgin İbn-i Battuta’nın hayatından örnekler verildi ve “Mars’taki görev, daha önce hiçbir insanın yürümediği bir yol demektir. Ancak ilk yerleşimciler İbn-i Battuta, Marko Polo, Neil Armstrong ve tarihteki diğer büyük kaşiflerin yolundan ilerleyecekler” denildi.

'Geri çekmenizi rica ediyoruz’

Açıklamanın son kısmında ise şöyle deniyor: “Mars yerleşimcilerinin yaşamları ve yapacakları yolculukları sonrası, evrendeki yerimizi anlamak açısından hiçbir insanın başaramadığını başaracağız” denilerek, fetvanın geri çekilmesi ricasında bulunuluyor.

“Haddimiz olmayarak şunu rica ediyoruz: GAIAE, Mars’ta yaşam risklerini bugüne bakarak analiz etmemeli. Bu görevde hiç risk yok mu? Tabii ki var. Ancak her gelişim içinde riskleri de taşır. Bu olayda bir ödül de söz konusu: İnsanlık için bir sonraki büyük adımı atmak. Bu ödül ise, görevle gelen tüm riskleri almaya değer kılıyor.”