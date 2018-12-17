Marmaris'te sağanak ulaşımı aksattı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te sağanak sonrası ulaşım aksadı. Yamaçlardan yumuşayan zeminle yollara düşen kaya parçaları nedeniyle yollar kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla, yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Marmaris\'te saat 03.00\'te başlayarak saat 14.00 sıralarına kadar aralıklarla süren yağmur sonrası, ulaşımda aksamalar oldu. Marmaris- Muğla karayolunun 13\'üncü kilometresindeki Taşhan Mevkii, Marmaris- Turunç karayolunun 6\'ıncı kilometresi ile Marmaris- Datça Karayolu\'nun 17\'nci kilometresi, yağmurun yumuşattığı toprak zeminden düşen kaya parçaları nedeniyle Marmaris yönüne doğru ulaşıma kapandı. 3 yerde de 45 dakikayı bulan aksama yaşandı. Karayolu ve belediye ekipleri yoldaki kaya parçalarını kaldırdı, ardından ulaşım normal seyrine döndü. Sadece Marmaris- Muğla karayolunda araç kuyruğu oluştu. 5 kilometreyi bulan araç yoğunluğu, yolun açılmasıyla kısa sürede eridi.

Su taşkınlarının yaşanmadığı kent merkezinde ise araçların karıştığı 7\'si hasarlı, 2\'si yaralamalı olmak üzere toplam 9 trafik kazası meydana geldi. Kent merkezinde belediye ekipleri çöplerden dolayı tıkanan rögarları ve yolları temizledi.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saat içinde Marmaris şehir merkezinde metrekareye 83 kilogram yağmur düştüğünü belirtti. Yağmurun 03.00 ile 14.00 saatleri arasında metrekareye 51 kilogram olarak kaydedildiği bildirildi.

Marmaris Belediye yetkilileri, \"Aralıklı devam eden yağmur nedeniyle şehir merkezinde su taşkını ve olumsuz bir olay yaşanmadı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan ekiplerimiz gece gündüz hazır bekliyor. Yağmur dindiğinde rögarlar ve su taşkını olma riski bulunan ormanlık alanlara yakın yerleşim yerlerinde temizliklerini yapıyor\" bilgisini verdi.



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