Marmaris'te kıyı ve deniz dibi temizliği

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te turizm sezonu sonu kıyı ve deniz dibi temizliği yapan 6 gönüllü dalgıç, 4 saatte 4 traktör römorku çöp çıkardı.

Ahu Hetman Vakfı desteğiyle, Marmaris Sualtı Gönüllüleri Grubu (MARSAG) üyesi dalgıçlar, turizm sezonu sonu kıyı ve deniz dibi temizliği yaptı. \'Engin denizlerimizi koruyalım\' adı altında bir araya gelen AKUT ve Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 6 gönüllü dalgıç, oteller bölgesi olarak bilinen Uzunyalı Mevkii sahilinde çalışma yaptı. Aralarında işadamı, doktor, emekli deniz subayı ve yelkenli kaptanı bulunan 6 gönüllü dalgıç, 320 metre uzunlukta ve 27 bin metrekare alanda deniz dibi temizliği yaptı. 4 saat süren temizlikte, büyük bölümü günü birlik gezi tekneleri ve yatlardan atıldığı öne sürülen çeşitli ebatlarda araç lastikleri, çeşitli uzunlukta demir ve plastik borular, cam ve pet şişe, balıkçı ağları, misina, şemsiye, lastik altıkları ve elbiseler olmak üzere 4 traktör römorkunu dolduran çöp çıktı. Çöpleri bir kısmı, AKUT ve belediye ekipleri tarafından dalgıçlar yardımıyla kıyıya çıkarıldı, bir bölümü balıkçı teknelerine alındı. Çevreden geçen turist ve vatandaşların ilgiyle izlediği temizlik çalışmasında, çöpler belediye araçlarıyla katı atık depolama tesisine gönderildi.

MARSAG sözcüsü emekli denizci asker Ali Osman Ernalbant, \"İlkini 2-4 Nisan arasında turizm sezonu öncesi kıyı deniz dibi temizliğini yapmıştık. Bugün de iki günlük turizm sezonu sonu olarak bilinen kasım ayının ikinci haftasında yapıyoruz. Hedefimiz, halkımızda deniz dibi temizliğinin önemini göstermektir. İlçe körfezi kapalı ve gölet konumunda. Çok kolay şekilde kirlenmeye müsait. Bunun önüne geçmek ve bilinç artırmak için gönüllü dostlarımızla temizliğimizi yaptık. Her türlü ürününden faydalandığımız denizimizi korumakla mükellefiz. İlçemizin turizm kaynağı deniz, kum ve güneş üçgeninden oluşuyor. Denizlerimizi el birliği ile sahip çıkmalıyız\" dedi.

Kıyı ve deniz dibi temizliği, hava koşullarının uygun olduğu önümüzdeki aylarda tekrarlanarak sürdürülecek.

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