Marmaris yeni yıla hazır

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'te, yılbaşı eğlencesinin merkezi olması beklenen ana caddeler, belediye ekiplerince ışıklandırıldı. Yeni yıl programı düzenlenecek otel, restoran ve kafelerde kampanyalara başlandı. Esnaf da yılbaşı için vitrinlerini süsledi.

Ulusal Egemenlik Caddesi\'nden Atatürk ve Cumhuriyet caddelerine kadar uzanan 8 kilometrelik yol, 20 metre arayla ışıklı figürlerle süslendi. Caddelere Türkçe ve İngilizce yeni yıl mesajları asıldı. Yeni Yol Caddesi, Sevgi Yolu ve ana caddeler ışıklı süslemelerle donatılırken, alana 5 metrelik çam ağacı konuldu. Marmarisliler, gün batımı sonrası ışıl ışıl olan ilçedeki süslemelerin çevresinde hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Esnaf ise vitrinlerini süsleyerek, indirim tabelalarını astı.

Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Genel Müdürü Cahit Sarıbey, \"Belediyenin düzenlediği yeni yıl festivali kapsamında ve yılbaşının hafta sonuna gelmesiyle 3 yıldız ve üzerinde 14 otelimiz, 3 bin yatağı ile hizmet verecek. Her şey dahil ve oda kahvaltı çalışan konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi de olmak üzere kişi başı 250 ile 500 lira arasında fiyatlar mevcut. Sınırlı sayıda oteller yerel sanatçılarla yılbaşı programı hazırladı. Rezervasyon yaptıranlar çevre şehirlerden. İzmir başta olmak üzere Denizli, Aydın, Manisa, Uşak ve Afyon\'dan rezervasyonlar mevcut. Açık restoran ve kafeteryalarda cüzi rakamlara yerel sanatçılarla yılbaşı eğlenceleri düzenlenecek. Günübirlik gelenler ve Marmarisliler, kişi başı 120 ile 170 TL arası fiyatlarla restoran ile kafeteryalarda eğlenebilecekler\" dedi.

KUTLAMALARIN MERKEZİ GENÇLİK MEYDANI

Marmaris Belediyesi\'nce her yıl olduğu gibi bu yılbaşı için de 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda saat 22.00\'den itibaren DJ\'lerin performans sergileyeceği etkinlik planlandı. Etkinlik kapsamında, yapay kar yağdırılarak, yeni yılın ilk dakikalarında denizden ve karadan havai fişek atılacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Belediyenin yılbaşı hazırlıklarını erken tamamlamasıyla güvenlik güçleri de kent merkezinde tedbirlerini artırdı. İlçenin Muğla ile Datça giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince uygulama noktaları oluşturulurken, kontroller sıklaştırıldı. Yeni yılın hafta sonuna denk gelmesiyle çevre şehirlerden Marmaris\'e günübirlik akın olacağını belirten emniyet yetkilileri, ekiplerin takviye edileceğini kaydetti. Yeni yıl akşamı sivil, resmi ve çevik kuvvetten oluşan çok sayıda polisin takviye olarak ilçeye geleceği belirtildi. Maliye, Sağlık Grup Başkanlığı ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de ilçede denetimlerini artıracağı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI