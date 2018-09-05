Marmaris eylülde bir başka güzel

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, eylül ayında sıcak havadan bunalanlar, plajları, havuzları ve su parklarını doldurdu.

Eylül ayının ilk günlerinde Marmaris\'te hava sıcaklıkları mevsim normallerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde plajların yanı sıra otel havuz başları doldu. Yüksek nemden bunalan Marmarisliler ve ilçede tatilini geçiren turistler, su sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu denizde serinlemeye çalıştı. Atatürk Caddesi\'nden İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan mavi bayraklı plajlar, turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Büyük bölümü İngiliz ve Rus turistler, şezlonglara uzanıp güneşlendi, kitap okumayı tercih etti. Bazıları da çocuklarıyla gün boyu denize girip, oyunlar oynadı.

Heyecan arayanlar ise jet-ski, paraşüt ve banana gibi su sporları aktiviteleri yaptı. Sahil yolunda yürüyüş yapan turistler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Otel havuz başları ve su parkları da sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

Sinop\'tan ailesiyle tatile gelen Mehmet Kara, \"Okullar açılmadan ailemle tatile geldim. Çok fazla kalabalık ortamları sevmiyoruz. Marmaris eylül ayında daha sakin ve güzel\" dedi. Eşi Hatice Kara ise, \"Bizim Karadeniz şu anda yağmurlu. Kısa süreli tatilimizin keyfini denizde çıkartıyoruz. Marmaris çok güzel ve her yıl gelmeyi planlıyoruz\" dedi.

İngiltere\'den gelen turist Elizabeth Steven Harnger, \"Marmaris\'e ikinci kez anne ve babamla tatile geliyorum. Tüm mevsimlerin bir arada yaşandığı böyle bir cennetten ayrılıp İngiltere\'ye dönmek zor gelecek. Okul arkadaşlarıma Marmaris\'e gelmelerini tavsiye edeceğim\" dedi.

FOTOĞRAFLI