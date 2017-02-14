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BBC Türkçe

Marmara Üniversitesi'nde gerginlik

Pazartesi günü Marmara Üniversitesi önünde, akademisyenlerin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmesini protesto eden 50 kişilik gruba başka bir grup şişelerle saldırdı.

14 Şubat 2017 19:31

Pazartesi günü Marmara Üniversitesi önünde, akademisyenlerin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmesini protesto eden gruba başka bir grup şişelerle saldırdı.

Serbest gazeteci Fatih Pınar, üniversite önündeki gerginliği BBC Türkçe için görüntüledi.

Yaklaşık 50 kişilik protestocu gruba, bir başka öğrenci grubu soda şişeleri fırlattı.

Polis iki grubun arsında kalkanlarla barikat oluşturdu.

Gruplar karşılıklı sloganlar attı.

Doğan Haber Ajansı'na göre akademisyenlerin ihraç edilmesine karşı gösteriye saldıran gruptan 6 kişiyi gözaltına aldı.

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PazartesiMarmaraKanun Hükmünde KararnameFatih PınarBBC TürkçeHaber Ajansı

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