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MARMARA DENİZİ'NDE GEMİ KAZASI(özel görüntülerle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA  Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı

05 Temmuz 2018 04:03

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA 
Marmara Denizi\'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
Sivriada açıklarındaki kazaya karışan gemilerin adlarının ERSOYLAR 1 isimli 978 GRT\'luk 90 metre boyunda kuruyük Gemisi ile GAMMAGAS isimli LPG tankeri olduğu belirtildi. 

Bu arada İstanbul Valiliği\'nce kazaya ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada, \"Bu gece Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur\" denildi. 

Görüntü dökümü:
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-Gemiye müdahale edilmesi
-Genel ve detaylar 

05.07.2018 - 00.41 Haber Kodu : 180705002

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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