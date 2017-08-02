Markar Esayan'a yeni görev

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin Tanıtım ve Medya başkan yardımlarcılarını açıkladı. Başkan Yardımcıları arasında AKP Milletvekili Markar Esayan da yer aldı.

Hükümetteki kabine değişikliğinin ardından partide de yeni görevlendirmeler yapılıyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal sosyal medya hesabından Tanıtım ve Medya başkan yardımcılarını açıkladı.

Başkan Yardımcıları arasında AKP Milletvekili Markar Esayan da yer aldı. Mahir Ünal, “Tanıtım ve Medya başkan yardımcılarımıza yeni görevlerinde muvaffakiyetler dilerim” şeklinde mesaj yazarak yeni başkan yardımcılarını şöyle paylaştı: