Markalar da yarışıyor

"Futbol Dünya Şampiyonası’nın bizim için önemi tabi ki çok büyük ve bu organizasyonu, dünyanın dikkatini ürünlerimize, kampanyalarımıza, sporcularımıza ve takımlarımıza çekmek için, kullanmak istiyoruz." Bu sözlerin sahibi, dünyanın en büyük spor malzemeleri üreticisi Adidas’ın sözcüsü Lars Mangels. Deutsche Welle’ye özel açıklamalarda bulunan Mangels, 2014 yılında da daha önceki turnuvalarda olduğu gibi pazarlama stratejilerini Dünya Futbol Şampiyonası’na göre şekillendirdiklerini vurguluyor.

Hohenheim Üniversitesi pazarlama kürsüsü profesörü Markus Voeth ise Adidas-Nike savaşında, Nike’ın son yıllarda önemli atılımlar yaptığını belirtiyor. Voeth "Nike, Adidas’ın piyasadaki öncü konumuna karşı son yıllarda önemli hamlelerde bulundu. Adidas da zorunlu olarak, Brezilya’daki turnuvada çok yoğun bir reklam ve pazarlama harekatı ile bu hamlelere karşı koymaya çalışıyor. Şampiyona sonunda kimin kârlı çıkacağını şu an kestirmek güç. Diğer yandan böyle bir şampiyona zamanında dünya çapında milyonlarca forma satıldığını göz önünde bulundurmak gerekir" diyor.

10 ülkenin forma sponsoru

Adidas’ın küresel çapta en büyük rakibi olan Nike’ın sözcülerinden Olaf Markhoff da Avrupa ve Dünya Futbol Şampiyonaları’nın gerek kendileri gerekse rakipleri için tanıtım açısından çok önemli bir sahne olduğunu vurguluyor. Markhoff, Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Brezilya’nın forma sponsoru oldukları için bu turnuvanın Nike açısından ayrı bir öneme sahip olduğunun da altını çiziyor. Nike Brezilya ile birlikte aralarında İngiltere, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin olduğu 10 ülkenin forma sponsorluğunu üstlenmiş durumda.

Adidas tarafından formaları tedarik edilen ülke sayısı ise 9. Bunların içinde Almanya, Arjantin ve İspanya gibi turnuvanın önemli takımları var. Bunun yanı sıra Adidas şampiyonanın resmi sponsoru olduğu için turnuvanın topu da dahil olmak üzere her türlü saha içi malzemenin üreticisi konumunda.

Dünya sporunun üçüncü büyük üretici firması Puma ise şampiyonada 8 takımla temsil ediliyor. Özellikle Afrika kıtasında Puma çok güçlü.

Reklam alanları da değişiyor

İnsanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte reklam alanları da değişiyor. Firmalar artık reklam bütçelerinin büyük bir bölümünü sosyal medya ağları üzerinden yaydıkları tanıtımlara ayırıyorlar. Profesör Voeth de bu gelişmeyi Adidas ve Nike üzerinden bir örnek vererek şu şekilde değerlendiriyor:

"Her iki firma bu dünya şampiyonasında pazarlama mücadelesini ağırlıklı olarak Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden yürütüyorlar. Bu iki büyük markanın turnuva başlamadan önce bu alanda ne kadar aktif çalışmalar yaptıklarını dikkate alırsak, şampiyona süresince daha da yoğun bir reklam ve tanıtım bombardımanına tutulacağımızı tahmin edebiliriz."

Tüm bu tanıtımların, reklamların, kampanyaların firmalara dönüşü nasıl olacak, onu şimdiden kestirmek güç. Ancak hiç kuşku yok ki yaklaşık bir ay sonra Dünya Kupası’nı kaldıracak olan milli takım, forma üreticisine de en prestijli reklamı sağlamış olacak.