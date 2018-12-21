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Spor

Maritza Plovdiv - VakıfBank: 0-3 

İSTANBUL, (DHA) -  SALON: Kolodruma HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç) MARITZA PLOVDIV: Weiss, Petkova, Cross, Holston, Paskova, Dimitrova, Todorova (L) (S

21 Aralık 2018 00:08

İSTANBUL, (DHA) - 

SALON: Kolodruma
HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)
MARITZA PLOVDIV: Weiss, Petkova, Cross, Holston, Paskova, Dimitrova, Todorova (L) (S.Dimitrova, Shahpazova)
VAKIFBANK: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Ayça (L), Gizem (L) (Tuğba)
SETLER: 16-25, 16-25, 21-25
SÜRE: 70 dakika (23, 22, 25)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2\'nci maçında VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza\'yı 3-0 mağlup etti. VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21\'lik setlerle mücadeleden  3-0 galip ayrılırken VakıfBank, grupta 2\'nci maçınıda kazandı. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu\'ndaki üçüncü maçında ise; 23 Ocak 2019, Çarşamba günü, deplasmanda Fransa\'nın Beziers VB takımı ile karşılaşacak.

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