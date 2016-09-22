Marion Cotillard: Eşimden hamileyim

Angelina Jolie'nin, Brad Pitt'a boşanma davası açmasının ardındaki sebeplerden olduğu iddia edilen Fransız aktris Marion Cotillard, söylentilerle ilgili "ilk ve son" açıklamasını yaptı.

Marion Cotillard, Jolie-Pitt çiftinin ayrılmasında rolü oldıuğuna dair iddiaları yalanladı ve 9 yıllık eşiyle ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı.

2007'de aktör Guillaume Canet ile evlenen Cotillard "Yıllar önce hayatımın adamıyla tanıştım. O benim aşkım, en iyi arkadaşım, ihtiyacım olan tek kişi. O benim oğlumun ve doğacak olan ikinci çocuğumun babası" dedi.

40 yaşındaki Cotillard, bu açıklamanın "içine sürüklenmiş olduğu haberle" ilgili ilk ve son açıklaması olacağını da belirtti.

Haberin ardından basında, Brad Pitt'in Kasım ayı sonunda vizyona girmesi beklenen Allied (Müttefik) filminde başrolü paylaştığı Cotillard ile ilişki yaşadığı ve boşanma gerekçelerinden birinin bu olduğu iddiaları yayılmıştı.

Bu tarz söylentilere yorum yapmaya alışık olmadığını ve genellikle ciddiye de almadığını belirten Cotillard "Ancak bu kez söylentiler sevdiklerime zarar vermeye başladı ve açıklama yapmak zorunda hissettim" dedi.

Cotillard açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Benim habere yıkıldığımı iddia edenlere sesleniyorum; ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Bu suni sohbet beni hiç üzmedi. Medya ve hakkımda yargıya varmakta aceleci davranan tüm kincilerin de en kısa zamanda iyileşmelerini diliyorum.

Son olarak, çok saygı duyduğum Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, bu çalkantılı dönemde huzur bulabilmelerini tüm kalbimle ümit ediyorum."

Jolie-Pitt çiftinin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizler Knox ile Vivienne olmak üzere altı çocuğu var.

Jolie'nin altı çocuğunun velayetini almaya çalışacağı ve Pitt'e çocukları görme hakkı vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

Hayranları tarafından "Brangelina" olarak isimlendirilen Pitt ve Jolie çifti, 2005'te birlikte oynadıkları "Mr & Mrs Smith" filminin setinde tanışmış, 2014'te ise evlenmişti.

Pitt, Jolie'den, önce Friends dizinin yıldızı Jennifer Aniston ile evliydi.

Jolie ise Pitt ile Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller'dan sonra üçüncü evliliğini yapmıştı.