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Spor

Mario Jardel'in milletvekilliği düşürüldü!

Rio Grande Do Sul Meclisi, kararı oy birliğiyle aldı

19 Aralık 2016 13:21

Galatasaray'da da forma giyen Mario Jardel, sahte evrak ve zimmetine para geçirmek suçlamasından milletvekilliği görevinden alındı.

Ülkesi Brezilya'da milletvekili olan Mario Jardel, sahte evrak ve zimmetine para geçirme gibi suçlamalara maruz kalmıştı. Konuya ilişkin yapılan oylama sonuçlandı ve Jardel beklemediği bir neticeyle karşılaştı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 2014'te yaklaşık 40 bin oy alarak milletvekili seçilen eski futbolcu bakanlık tarafından sahte evrak kullanma ve zimmetine para geçirme gibi suçlamalar sonucunda oybirliği ile milletvekilliği görevinden alındı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Rio Grande Do Sul meclisi adalet komisyonu, yapılan oylama sonrasında Jardel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararını verdi. Karar 10'a karşı 0 oyla alınırken iki temsilci mevcut değildi.

Jardel, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı almasında büyük pay sahibi olmuştu. Öte yandan Jardel 2000 yılında geldiği Galatasaray'da 1 sezon forma giymiş, çıktığı 42 maçta 32 gol kaydetmeyi başarmıştı.

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Galatasaraysahte evrakzimmetine para geçirme

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