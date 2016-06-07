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Mario Gomez reklam yıldızı sevgilisiyle evleniyor

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Alman yıldız Mario Gomez, EURO 2016’dan sonra model sevgilisi Carina Wanzung ile evlenecek

07 Haziran 2016 22:36

Bild Gazetesi’ne konuşan Mario Gomez’in menajeri Uli Ferber, Gomez’in kendisinden 7 yaş büyük sevgilisi Carina Wanzung evleneceğini doğruladı.

Gomez’in, Almanya’da Nivea’nın reklam yüzü olan sevgilisiyle, yakın çevresinin katılacağı bir nikah yapacakları öğrenildi.

Menajer Uli Ferber, Gomez’in evliliğiyle ilgili karar aldığını ancak profesyonel yaşamı konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.

Menejarine göre Gomez kararını EURO 2016’dan sonra verecek ancak öncelikli olarak Fiorentina ile masaya oturacak.

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