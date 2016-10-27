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Spor

Mario Gomez açıldı bir kere!

Mario Gomez, hafta sonu oynanan Darmstadt maçında da bir gol kaydetmişti

27 Ekim 2016 11:56

Almanya Kupası ikinci tur maçında Wolfsburg, Heidenheim'ı 1-0 yenerek bir üst tura yükselirken, karşılaşmadaki tek golü Mario Gomez kaydetti.

Wolfsburg-Heidenheim arasında Voith-Arena'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Wolfsburg 49. dakikada geçen sezon Beşiktaş forması giyen golcü Mario Gomez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasman ekibi maçtan 1-0 galip ayrılarak adını üst tura yazdırdı.

Wolfsburg'a bu sezon transfer olan Alman futbolcu Gomez, ilk golünü geçen hafta lig maçında Darmstadt'a 3-1 yenildikleri maçta atmıştı. Heidenheim karşısında fileleri havalandıran Gomez, böylece 8 resmi maç sonunda ikinci golünü atmış oldu.

Milli futbolcu Yunus Mallı'nın 90 dakika oynadığı diğer kupa mücadelesinde Mainz 05, deplasmanda Bundesliga 2 ekibi Greuther Fürth'e 2-1 mağlup oldu ve elendi.

Ev sahibi ekipte ise Sercan Sararer bir gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

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