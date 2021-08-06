Mariano, Süper Lig'e geri dönüyor

Sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, daha önce Galatasaray'da forma giyen, şu anda ise Atletico Mineiro'da görev yapan sağ bek Mariano için girişimlere başladı.

Adana Demirspor; Mario Balotelli, Jonas Svensson, Benjamin Stambouli, Younes Belhanda ve Lucas Castro gibi isimleri kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, sağ bek arayışlarını sürdürüyordu. Bu anlamda Brezilya basınından bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 2017-2020 arasında Galatasaray 'da forma giyen, şimdi ise ülkesi Brezilya'da Atletico Mineiro'da görev yapan Mariano, takımdan ayrılmak istiyor.

Manchester City'li Muric geldi

Adana Demirspor dün Manchester City’den kaleci Arijanet Muric’i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır" ifadesine yer verildi.