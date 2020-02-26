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Spor

Maria Sharapova tenisi bıraktı

5 defa Grand Slam şampiyonu olan Sharapova kariyerini sonlandırdı

26 Şubat 2020 16:23

Kariyerinde 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki tenisçi Maria Sharapova tenisi bıraktığını açıkladı. 

2004 ve 2006'da Wimbledon, 2008'de Avustralya Açık, 2012 ve 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluğa olaşan Maria Sharapova, 32 yaşında sporu bıraktığını duyurdu.

Vanity Fair'ın internet sitesine bir veda yazısı yazan Sharapova, tenise şu sözlerle veda etti:

"Bu konuda yeniyim o yüzden beni affedin. Tenis, hoşçakal diyorum. Tenis topunu ilk gördüğümde 4 yaşındaydım. Rusya'nın Soçi şehrinde. O kadar küçüktüm ki raketim benim iki katımdı neredeyse."

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