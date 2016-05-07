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Deutsche Welle

Margot Honecker öldü

Demokratik Almanya Cumhuriyeti eski Eğitim Bakanı Margot Honecker 89 yaşında hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2016 14:41


Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde (DDR) 1963-1989 yılları arasında Eğitim Bakanı görevini yürütmüş olan siyasetçi Margot Honecker'in 89 yaşında Şili'nin başkenti Santiago'da hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyalizmin gerektiğinde silahlı mücadeleyle savunulmasından yana olan Honecker'in okullarda ‘'sivil savunma'' derslerini uygulamaya koyması kilisenin tepkisini çekmişti.

1971'den 1989'a kadar DDR Devlet Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Erich Honecker ile evli olan Margot Honecker, eşi 1989‘da görevinden geri çekilmek zorunda kaldığında Moskova'ya gitmiş, çift buradan sınırdışı edildikten sonra da kızlarıyla birlikte Şili'ye yerleşmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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