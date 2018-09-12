Mardin'de festival renkleri

İhsan DÖRTKARDEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Müzesi\'nin Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte düzenlediği, 5 ülkeden 27 müzisyenin de katıldığı \'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali\'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Mardin\'de 9 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül Cumartesi günü sona erecek \'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali\', kortej yürüyüşü ile başladı. Sabancı Müzesi\'nden Cumhuriyet Meydanı\'na kadar süren ve Mardin\'in simgelerinin de yer aldığı festival yürüyüşünde tahta bacaklar, akrobatik gösteriler, tarihi kostümlerle festival römorkları tarihi sit alanı içerisindeki Mardin sokaklarında ilerledii, çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Mardin Müzesi Arkeopark alanda gerçekleşen festival açılışında, birbirinden renkli ve çeşitlilikteki müzik grupları ve müzisyenler, dünya dillerinde şarkılar söyleyip çocuklara ve her yaştan dinleyiciye müzik dolu saatler geçirmelerini sağladı.

Festivalde, özelikle savaş mağduru ve dezavantajlı çocuklara eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunulması hedeflendi. Festivale Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden gelen sanatçıların yanı sıra Amerika, İran, İtalya ve Sırbistan\'dan müzisyenler katılıyor. \'Uçan Halı Mardin Çocuk Müzik Festivali\', konser ve atölyeler, Mardin Müzesi Arkeopark alanı, Mardin ve Nusaybin Sirkhane merkezlerinde sürdürülüyor.



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