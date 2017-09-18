Mardin'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.

Nusaybin\'in Çalıköy Manallesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik iki gündür devam eden operasyonda kapsamında teröristlerle bugün sıcak temas sağlandı. PKK\'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon devam ederken, kaçan teöristlerin yakalanması için çatışma bölgesine takviye birlikler gönderildi.