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Mardin'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu

18 Eylül 2017 15:14

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu.
Nusaybin\'in Çalıköy Manallesi kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik iki gündür devam eden operasyonda kapsamında teröristlerle bugün sıcak temas sağlandı. PKK\'lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon devam ederken, kaçan teöristlerin yakalanması için çatışma bölgesine takviye birlikler gönderildi.

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