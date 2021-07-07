Mardin'de 1 asker şehit oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırında devriye görevi yapan askeri araca düzenlenen saldırıda 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtilirken, "7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi. (DHA)