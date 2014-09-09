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Deutsche Welle

Marco Reus 4 hafta yok

Almanya’nın İskoçya ile oynadığı EURO 2016 grup eleme maçında sakatlanan milli takımın ve Borussia Dortmund’un genç yıldızı Marco Reus’un 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

09 Eylül 2014 14:56


Bundesliga takımlarından ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund'un milli oyuncusu Marco Reus bir kez daha sakatlık şoku yaşıyor.

Pazar akşamı İskoçya ile oynanan EURO 2016 grup eleme maçının uzatma dakikalarında sol ayak bileğine aldığı darbeyle sakatlanan 25 yaşındaki oyuncunun 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Karşılaşma sonrası yapılan kontrollerde yıldız oyuncunun sol ayağındaki yan dış bağlarda kısmı yırtık olduğu tespit edildi. Reus'un yine Dünya Kupası finallerini kaçırmasına neden olan ayağından sakatlık yaşadığı belirtildi.

Bu, Reus'un son 3 ayda yaşadığı ikinci ciddi sakatlık. Başarılı oyuncu milli takımın Brezilya'daki dünya kupası finalleri öncesi 6 Haziran'da Ermenistan ile oynadığı son hazırlık maçında da sol bileğine aldığı darbe sonrası bağ dokusunda kısmi yırtık oluşmuştu. Reus bu sakatlık nedeniyle Dünya Kupası finallerini kaçırmıştı.

Doktorların iyileşmesi için 3 ay süre verdiği genç oyuncu, sahalara daha erken dönerek Borussia Dortmund'un 16 Ağustos'ta Stuttgart Kickers ile oynadığı Federasyon Kupası ilk tur maçında takımdaki yerini almıştı.

Marco Reus'un formasını giydiği Borussia Dortmund Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maçını 22 Ekim'de İstanbul'da oynayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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