Marca'dan Kerem Aktürkoğlu yorumu

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin yıldızı ise attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu oldu. Barcelona karşılaşmasıyla İspanyol basının yakından tanıdığı Kerem için ünlü gazete Marca övgü dolu sözler sarf etti.

Kerem Aktürkoğlu’nun performansı ve attığı iki gol İspanyol Marca gazetesinde yer buldu. Gazete, manşetinde oyuncudan. ‘’Kerem ‘’Potter’’ Aktürkoğlu’’ diye bahsederken Perşembe günü İstanbul’da oynanacak UEFA Avrupa ligi son 16 turu rövanş maçında Aktürkoğlu’nu Barcelona için tehdit olarak yazdı.

Gazete haberin devamında Barcelona’nın evindeki 0-0 biten maçta Galatasaray’ın 7 numarasını kaleci Ter Stegen’e karşı en tehlikeli olan ve kaliteli oynayan oyuncu olarak gösterirken, Beşiktaş ile oynanan derbide Kerem’in iki golü ile takımına galibiyet getirdiği belirtildi.