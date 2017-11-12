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Maratonu bitirdi evlenme teklif etti

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)-  BU yıl 39'uncusu düzenlenen İstanbul Maratonu'na her yaştan binlerce insan katıldı

12 Kasım 2017 15:23

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)-  BU yıl 39\'uncusu düzenlenen İstanbul Maratonu\'na her yaştan binlerce insan katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışın bitiş çizgisinde ise evlenme teklifi sürprizi vardı.

Vodafone İstanbul Maratonunun Yenikapı\'da sona eren 15 kilometre halk koşusu ayağında sporcu Cengiz Demir, kız arkadaşı Gamze\'ye evlenme teklif etti. Ankara\'da ampute futbol hakemliği yapan Demir 2 yıldır arkadaşlarıyla koşu için İstanbul\'a geldiğini söyledi. 8 aydır birlikte olduğu kız arkadaşına bitiş çizgisini geçtikten sonra arkadaşlarının açtığı pankartla evlenme teklif eden Demir, \"Arkadaşlarımın değerli katkılarıyla güzel bir evlenme teklifi ettiğimi düşünüyorum, bir ömür boyu mutlu olacağız inşallah \" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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