-MANZANO'DAN ARDA YORUMU MADRİD (A.A) - 10.08.2011 - Atletico Madrid takımının teknik direktörü Gregorio Manzano, yeni transfer Arda Turan için, ''Oyun karakteri ve kişiliği olan bir futbolcu'' dedi. Manzano, Atletico Madrid'in resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde, Arda'ya yönelik, ''Oyun kriterine sahip ve yetenekli bir futbolcu. Büyük teknik özellikleri var ve duran toplara çok iyi vuruyor'' yorumunu yaptı. Atletico Madrid'in Spor Direktörü Jose Luis Perez Caminero da Arda hakkında, ''Sahada takımı yönlendirmeyi seven, çok kişilikli bir futbolcu. Boşuna 24 yaşında Galatasaray'ın takım kaptanı olmadı. Gol asistleri vermekte çok yetenekli ve üstelik sol kanatta da oynayabiliyor. Sol kanattan içeriye doğru girmek hoşuna gidiyor. Liderlik özelliği olan, topa sahip olmayı seven, çok yetenekli bir futbolcu'' ifadesini kullandı. Öte yandan, Atletico Madrid'in bugün yaptığı antremanın ardından basın toplantısı düzenleyen futbolcu Alvaro Dominquez de yeni takım arkadaşı Arda'yı, 2 yıl önce Galatasaray'a karşı oynadıkları Avrupa Ligi maçından tanıdığını söyledi. Dominquez, ''Arda, kaliteli, yetenekli, son paslarda teknik özelliği yüksek bir futbolcu. Takım bu özelliklere sahip bir futbolcu arıyordu ve o tam denk geldi'' diye konuştu.