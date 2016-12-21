ManU'ya İsveçli stoper

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Benfica'nın İsveçli savunma oyuncusu Victor Lindelof’u renklerine katmak üzere.



Lindelof transferi için United yönetimi ile Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira arasındaki pazarlıklarda artık son aşamaya gelindi.



United, 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için 45 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

Zlatan Ibrahimovic de vatandaşı Lindelof'un United'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Bu sezon Benfica'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan Lindelof, İsveç Milli Takımı’nın formasını da 11 kez giydi.