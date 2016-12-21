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Spor

ManU'ya İsveçli stoper

Manchester United Victor Lindelof için 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek

21 Aralık 2016 15:32

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Benfica'nın İsveçli savunma oyuncusu Victor Lindelof’u renklerine katmak üzere.

Lindelof transferi için United yönetimi ile Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira arasındaki pazarlıklarda artık son aşamaya gelindi.

United, 22 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için 45 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. 

Zlatan Ibrahimovic de vatandaşı Lindelof'un United'da başarılı olacağına inandığını söyledi. 

Bu sezon Benfica'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan Lindelof, İsveç Milli Takımı’nın formasını da 11 kez giydi.

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