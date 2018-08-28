Manu Ginobili emekli oldu

San Antonio Spurs‘ün efsane 'büyük üçlüsü'nün takımda kalan son ismi 41 yaşındaki Arjantinli yıldız Manu Ginóbili, aktif basketbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. 4 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Ginóbili, 2002'den beri San Antonio Spurs kadrosunda yer alıyordu.

4 NBA şampiyonluğu sevinci yaşamasının yanı sıra; 2 kez All-Star seçilen, 2 kez de NBA'in en iyi üçüncü beşine seçilen Manu Ginóbili, bir kez de en iyi altıncı adam ödülünün sahibi olmuştu. Spurs formasıyla önemli zaferlere imza atan Arjantinli oyuncu, Avrupa kariyerinde de önemli başarıları geride bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde aktarılan habere göre Ginóbili, son kez Gregg Popovich ile bir görüşme yaparak kariyerini noktalayıp noktalamayacağına karar vereceğini belirtimişti.

Ginóbili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün birçok karışık duyguyla basketboldan emekliliğimi açıklıyorum. Son 23 yıldır hayatıma giren herkese minnettarım. Muhteşem bir maceraydı. En büyük hayallerimi bile aştı"