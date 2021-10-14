Mantardan zehirlenip öldü

Zonguldak'ta eşi Hakkı Ünlü (47) ile birlikte yedikleri mantardan zehirlenen Şevkiye Ünlü (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ereğli'de bir önceki gün Hakkı ve eşi Şevkiye Ünlü çifti ormandan topladıkları mantarları pişirip yedikten sonra rahatsızlandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin, mantardan zehirlendikleri belirlendi. Hakkı Ünlü Ankara'ya, Şevkiye Ünlü ise İstanbul'a sevk edildi. Şevkiye Ünlü, tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hakkı Ünlü'nün ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Şevkiye Ünlü’nün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Danışmentli köyünde toprağa verileceği bildirildi. (DHA)