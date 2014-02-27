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Dünya
Deutsche Welle

Mannheim'da yangın: 3 ölü

Almanya'nın Mannheim kentinde meydana gelen yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

27 Şubat 2014 13:59


Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Mannheim şehrinde, 4 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk öldü.

3 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk olay yerinde, 2 yaşındaki bir çocuk ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Medyada yer alan haberlere göre, binada aralarında Türklerin de bulunduğu göçmen aileler kalıyordu.

Yangının 3'üncü kattaki bir dairede başladığı, kapıyı kırmayı başaran komşularla itfaiyenin, Bulgar asıllı anne ve 3 çocuğunu dışarı çıkarmayı başardığı belirtildi.

Kundaklama kuşkusu yok

Mannheim Belediye Başkanı Christian Specht, "Maalesef tüm çabalara rağmen üç çocuğu da kurtaramadık" dedi.

Polis, çocukların duman zehirlenmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde duruyor. Olayda kundaklama kuşkusunun bulunmadığı belirtildi.

Yangın sırasında binada 30'dan fazla kişinin bulunduğu, söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1'i polis 5 kişinin tedavisinin ayakta yapıldığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya MannheimBaden-WürttembergMannheimTürklerinBulgarBelediye Başkanı Christian SpechtPolisDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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